Nederlandse teamsprinters verdedigen met succes EK-titel

De Nederlandse teamsprinters hebben met succes hun Europese titel verdedigd. Op het EK baan in München waren Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland een maatje te groot voor hun Franse concurrenten. Bij de vrouwen moesten de Oranjesprintsters hun titel afstaan aan Duitsland.

Voor Lavreysen en Hoogland die normaal ook hoge ogen gooien op de andere sprintonderdelen, was dit het enige nummer waarop zij in München in actie kwamen. De voorbereiding richting de Olympische Spelen van Tokio was langer dan normaal en de nationale bond wilde haar sporters wat meer ruimte geven voor rust. Ook paste de 200-meterbaan niet in de voorbereiding op het WK, dat later dit jaar op een 250-meterbaan wordt afgewerkt.

Van den Berg, Lavreysen en Hoogland hadden donderdag al de snelste tijd gerealiseerd in de kwalificatieronde met 35.036 seconden. Vrijdagmiddag plaatste de Oranjeploeg zich in 34.810 voor de gouden eindstrijd. Daar ging het nog een stukje harder. Nederland kwam in drie ronden tot 34.639 en was daarmee duidelijk te sterk voor Frankrijk. De strijd om de bronzen plak werd gewonnen door Groot-Brittannië, dat Polen klopte.

Ook de Nederlandse sprintvrouwen haalden de finale, waarin zij mochten proberen hun EK-titel van 2021 te verdedigen. Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw en Shanne Braspennincx moesten het echter afleggen tegen de Duitse vrouwen Emma Hinze, Pauline Grabosch en Lea Friedrich.