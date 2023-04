Nederlanders spelen geen rol in eerste rit Tour of Thailand, overwinning voor Batsaikhan

De eerste etappe van de Tour of Thailand is gewonnen door Tesgh-bayer Batsaikhan. De renner uit Mongolië kwam solo over de streep in Kanchanaburi. Yuma Koichi en Terry Kusuma werden tweede en derde. Jeroen Meijers en Raymond Kreder, de twee Nederlanders in de Tour of Thailand, speelden geen rol van betekenis.

Rit een van de Tour of Thailand vertrok en kwam aan in Kanchanaburi. In totaal moesten de renners een kleine 120 kilometer afleggen over hoofdzakelijk vlakke wegen. Toch slaagde Batsaikhan, die uitkomt voor Roojai Online Insurance, erin om het peloton voor te blijven en solo naar de streep te rijden. In Kanchanaburi had hij zelfs een voorsprong van 36 seconden.

Koichi (JCL Team UKYO) was de renner die als tweede de finish bereikte. Hij hield de rest van een sprintende groep af. Kusuma, een Indonesische coureur, was de snelste in die sprint. Meijers en Kreder kwamen als 74ste en 84ste over de streep, in het peloton, op meer dan tien minuten van de winnaar.

Batsaikhan is vanzelfsprekend de eerste leider in het algemeen klassement van de etappekoers. De Tour of Thailand duurt nog tot en met 6 april.