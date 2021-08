Nederland sluit EK baan af met tien medailles

Nederland heeft met tien medailles het Europees kampioenschap baanwielrennen voor junioren en beloften afgesloten. Op de slotdag in Omnisport Apeldoorn werden de laatste drie medailles op de koppelkoers behaald. In de medaillespiegel werd de Nederland vierde achter Rusland, Groot-Brittannië en Italië.

Op de zesde en laatste dag van het EK baanwielrennen in Apeldoorn stonden voor de junioren en beloften alleen nog de nummers Keirin en koppelkoers op de planning. In het ochtendprogramma zorgden de junior-vrouwen Nienke Veenhoven en Yuli van der Molen voor het eerste Nederlandse succes. Op de koppelkoers reden ze naar brons achter de sterke Britse vrouwen en Duitsland.

’s Middags legden Maike van der Duin en Marit Raaijmakers beslag op zilver in de koppelkoers voor belofte-vrouwen. Het Nederlandse koppel pakte 28 punten. Dat waren er achttien minder dan het Italiaanse duo Chiara Consonni en Martina Fidanza. Van der Duin en Raaijmakers wisten met zes punten meer de Russische ploeg achter zich te houden.

Het EK baan in Apeldoorn werd afgesloten met de koppelkoers voor belofte-mannen. Het goud was voor de Britse mannen Rhys Britton en William Tidball. Het Nederlandse duo Philip Heijnen en Vincent Hoppezak moest in de strijd om het zilver het afleggen tegen Rusland. Wel werd met Frankrijk afgerekend om brons.