Nederland op volle sterkte naar WK baanwielrennen vrijdag 14 februari 2020 om 21:36

De Nederlandse wielerbond KNWU heeft bekendgemaakt welke renners geselecteerd zijn voor de wereldkampioenschappen baanwielrennen, die over twee weken in Berlijn worden gehouden. Op acht van de tien onderdelen komt de nationale selectie in actie.

Voor de duuronderdelen bij de mannen zijn de huidige wereldkampioen puntenkoers Jan-Willem van Schip, vice-wereldkampioen scratch en koppelkoers-specialist Yoeri Havik geselecteerd. Bij de vrouwen gaan Amy Pieters en Kirsten Wild hun wereldtitel koppelkoers verdedigen. Wild is ook de huidige wereldkampioene omnium. Momenteel is de duurgroep op trainingskamp in Alkmaar, waar de puntjes op de i worden gezet voor het WK.

De groep staat er goed voor, laat bondscoach Adriaan Helmantel weten. “We reizen met veel vertrouwen en motivatie af naar Berlijn. Het niveau zal in dit olympische jaar hoog zijn in de breedte en we geloven erin dat we volop kunnen meestrijden voor het podium op de verschillende onderdelen. Bij de mannen verdedigt Jan-Willem van Schip zijn titel op de puntenkoers niet en richt zich vol op het omnium en de Madison.”

“Op de Madison kijken we, na een jaar afwezigheid, ernaar uit hoe we ons kunnen meten met de wereldtop. Na een tweede plek op het EK en winst tijdens de laatste Wereldbeker in Milton gaan we nu ook vol voor een topresultaat om daarmee ook kwalificatie voor de Spelen veilig te stellen”, gaat Helmantel verder. “Bij de vrouwen is plaatsing voor de Spelen al zeker en kunnen we in dat opzicht vrij koersen. Kirsten rijdt daarnaast de individuele onderdelen.”

Scratch

Mannen: Roy Eefting

Vrouwen:Kirsten Wild

Puntenkoers

Mannen: Roy Eefting

Vrouwen: Kirsten Wild

Omnium

Mannen: Jan-Willem van Schip

Vrouwen: Kirsten Wild

Madison

Mannen: Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip

Vrouwen: Amy Pieters en Kirsten Wild

Ook op de sprintonderdelen heeft Nederland flink wat titels te verdedigen. Vorig jaar in Pruszków was er op de openingsdag goud op de teamsprint voor mannen, waarna Matthijs Büchli en Harrie Lavreysen wereldkampioen werden op respectievelijk de Keirin en de individuele sprint. Daar zorgde Jeffrey Hoogland bovendien voor een onvervalst een-tweetje. Theo Bos behaalde bovendien zilver op de Kilometer tijdrit.

Voor de teamsprint selecteerde bondscoach Hugo Haak nu Roy van den Berg, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli. Lavreysen, Hoogland en Büchli rijden tevens de sprint en de Keirin. Theo Bos en Sam Ligtlee rijden behalve de Kilometer tijdrit ook respectievelijk de Keirin en de sprint. Bij de vrouwen zien we Kyra Lamberink, Steffie van der Peet, Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen in actie.

“We reizen af naar het WK op volle sterke op alle onderdelen, zowel de mannen als de vrouwen”, aldus bondscoach Haak. “Het WK wordt voor ons een laatste graadmeter hoe we ervoor staan richting Tokio.”

Teamsprint

Mannen: Roy van den Berg, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Matthijs Büchli

Vrouwen: Kyra Lamberink, Steffie van der Peet

Sprint

Mannen: Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Matthijs Büchli, Sam Ligtlee

Vrouwen: Shanne Braspennincx, Laurine van Riessen

Keirin

Mannen: Harrie Lavreysen, Matthijs Büchli, Jeffrey Hoogland, Theo Bos

Vrouwen: Shanne Braspennincx, Laurine van Riessen

Tijdrit

Mannen: Theo Bos, Sam Ligtlee

Vrouwen: Kyra Lamberink, Steffie van der Peet

Het WK baanwielrennen in Berlijn wordt gehouden van 26 februari tot en met 1 maart.