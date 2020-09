Narváez verslaat Eenkhoorn in derde etappe Settimana Coppi e Bartali donderdag 3 september 2020 om 15:55

De derde etappe in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali is gewonnen door Jhonatan Narváez. De 23-jarige Ecuadoraan won na een felbetwiste etappe én het bestuderen van de fotofinish de sprint in Riccione, voor Pascal Eenkhoorn en Biniam Ghirmay. Andrea Bagioli blijft leider.

De derde etappe speelde zich af in en rond het toeristische Riccione, aan de Adriatische kust. De renners trokken na de start het binnenland in voor de beklimmingen van de Monte Carpegna, Madonna di Pugliano en de Fiorentino. Vervolgens reden de renners terug naar Riccione, waar dus ook de aankomststreep lag. Het was klimmen geblazen voor de deelnemers, al eindigde de rit na een vrij vlakke finale.

Vuurwerk op de Monte Carpegna, Sosa valt aan

De vroege vlucht werd gevormd door Ben O’Connor, Jorge Arcas, Scott Davies, Julen Amezqueta en Simone Petilli. Het peloton liet de voorsprong oplopen tot bijna drie minuten, maar begon vervolgens wat harder te rijden en het gat te verkleinen. Vooral Mauri Vansevenant en Pieter Serry probeerden het verschil, in dienst van leider Andrea Bagioli, zo klein mogelijk te houden.

Op de Monte Carpegna werd Bagioli flink onder vuur genomen door Iván Sosa. De nummer zeven in het klassement (op 34 seconden van de leider) versnelde vanuit het peloton en wist in één ruk naar de twee overgebleven koplopers te rijden. Amezqueta en O’Connor kregen dus het gezelschap van Sosa en met deze drie renners reden we naar de volgende beklimming, de Madonna di Pugliano.

Sosa doet zijn best, maar laat zich weer inrekenen

De achtervolgende groep, met leider Bagioli, was inmiddels uitgedund tot iets meer dan twintig renners en volgde op meer dan één minuut van de drie koplopers. Op de flanken van de Madonna di Pugliano bleven Sosa, O’Connor en Amezqueta bij elkaar en de Spanjaard wist als eerste boven te komen op deze klim van eerste categorie. De eerste achtervolgers begonnen een halve minuut later aan de afdaling.

Het verschil werd dus kleiner richting Riccione en Sosa besloot niet veel later om de benen helemaal stil te houden. De renner van INEOS Grenadiers liet zich met nog veertig kilometer te gaan terugzakken naar het peloton, O’Connor en Amezqueta bleven stug doorrijden naar de aankomstreep. De Australiër en Spanjaard waren al de hele dag in de aanval, maar wisten toch nog lang stand te houden.

O’Connor en Amezqueta redden het niet

Met nog twaalf kilometer te gaan was het liedje van O’Connor en Amezqueta echter uitgezongen, waardoor we ons konden opmaken voor een sprint van een uitgedunde groep. In een spannende spurt bleek Jhonatan Narváez de snelste, al was het verschil aan de streep zeer nipt. Pascal Eenkhoorn moest na het bestuderen van de fotofinish genoegen nemen met de tweede plaats.