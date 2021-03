Nairo Quintana: “Nog niet op het niveau van mijn rivalen”

Nairo Quintana kwam gisteren in Tirreno-Adriatico als vijfde over de streep in de bergetappe naar Prati di Tivo. De Colombiaan verloor een halve minuut op ritwinnaar Tadej Pogačar. “Ik zit nog niet op het niveau van mijn rivalen”, zo vertelde de Colombiaan na afloop.

De kopman van Arkéa-Samsic maakt zich echter nog geen zorgen. “Het is ook maar normaal na mijn knieoperaties. Ik blijf rustig en hoop beetje bij beetje mijn koersritme te vinden. Dat laatste is zeer belangrijk”, aldus Quintana, die zich nog wel even liet zien op de slotklim, maar uiteindelijk zijn meerdere moest erkennen in enkele rivalen.

Quintana was na de finish wel zeer te spreken over zijn ploeggenoten. “Ik ben zeer blij met het werk van mijn teamgenoten. Ze weten me al van bij de start van de wedstrijd goed te positioneren. Ik moest gisteren alles geven op de slotklim, in de hoop zo goed mogelijk te presteren.”

Quintana staat nu vijfde in het klassement, op 41 seconden van leider Pogačar. Het verschil met nummer twee Wout van Aert is echter een stuk kleiner. De Colombiaanse klimmer moet nog zes seconden goedmaken op de Belg van Jumbo-Visma, maar die laatste lijkt wel in het voordeel gezien de vlakke slottijdrit in San Benedetto del Tronto.