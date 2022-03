Nairo Quintana nieuwe leider in Catalonië: “Ik heb er vertrouwen in”

Zien we Nairo Quintana zondag voor de derde keer dit seizoen zegevieren in een meerdaagse wielerronde? De Colombiaan van Arkéa-Samsic staat er na vier etappes in ieder geval uitstekend voor in de Ronde van Catalonië. Quintana moest in de koninginnenrit naar Boí Taüll alleen João Almeida laten voorgaan.

Quintana baalde na afloop toch wel een beetje van zijn verloren sprint, zo vertelde hij in het flashinterview, maar de 32-jarige renner is wel in het bezit van een mooie ‘troostprijs’: de leiderstrui. De Colombiaan wist op de slotklim namelijk Ben O’Connor uit de wielen te rijden. Zegezeker is Quintana echter nog niet. Sterker, Quintana en Almeida staan na vier etappes in exact dezelfde tijd. En dat met nog drie verraderlijke ritten te gaan.

Over de finale had Quintana het volgende te zeggen: “Er waren nogal wat versnellingen op de slotklim, maar uiteindelijk bleven we met de beste renners over. Ik kon niet meer doen, aangezien de andere ploegen in de meerderheid waren. Aanvallen van ver was echt zinloos. Het is jammer dat ik het net niet kan afmaken.”

Strategie

Quintana gaat na vier etappes dus wel aan de leiding, maar heeft zijn schaapjes zeker nog niet op het droge. Almeida hijgt namelijk in zijn nek en heeft het voordeel van zijn snedige sprint, wat bij bonificatiesprints geen overbodige luxe is. Toch heeft Quintana vertrouwen in een goede afloop. “Onze strategie? We zullen proberen om Almeida te volgen en als het mogelijk is om ergens bonificatieseconden te sprokkelen, dan laten we dat zeker niet liggen.”

“Ik heb er alle vertrouwen in. Ik verkeer in een goede conditie en de motivatie is er om het goed te doen”, aldus Quintana, die eerder dit jaar al de beste was in de Tour de La Provence en de Tour des Alpes Maritimes et du Var. Voor zijn laatste eindzege in een WorldTour-rittenkoers moeten we al meer dan vijf jaar terug in de tijd: in 2017 won hij voor een tweede keer Tirreno-Adriatico.