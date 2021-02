Nairo Quintana mikt op rentree in Tour des Alpes et du Var

Nairo Quintana ziet licht aan het einde van de tunnel. De Colombiaan sukkelde na een valpartij in de Tour de France met een vervelende knieblessure, maar is nu bijna weer wedstrijdfit. De renner van Arkéa-Samsic zal in de Tour des Alpes Maritimes et du Var (19-21 februari) weer een rugnummer opspelden.

De 30-jarige Quintana, die zijn titel in de Tour de La Provence niet zal verdedigen, zal na de Tour des Alpes Maritimes et du Var deelnemen aan Tirreno-Adriatico en de Ronde van Catalonië. De klimmer hoopt ook aan de start te staan van de Giro d’Italia, zo laat hij nog maar eens weten in gesprek met Caracol Radio.

“Het is een van de zwaarste blessures voor een atleet”, doelt hij op zijn knieblessure. “Het heeft al bij al toch bijna drie maanden geduurd, maar de breuk is nu wel genezen. Ik heb vanaf het begin goed voor mijn lichaam gezorgd en ik voel me nu goed, al ben ik natuurlijk nog niet op topniveau.”

Quintana zal in de zomer ook deelnemen aan de Tour de France. Vorig jaar begon hij als een wervelwind aan het seizoen, met eindzeges in twee Franse voorbereidingskoersen en ritwinst in Parijs-Nice.