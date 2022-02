Nairo Quintana: “Ik steek momenteel in een heel goede vorm”

Een herboren Nairo Quintana soleerde zondag naar een dubbelslag in de Tour des Alpes Maritimes et du Var. De Colombiaan van Arkéa-Samsic wist op weg naar Blausasc zijn grote concurrent Tim Wellens te lossen, kwam als eerste over de streep in de finishplaats en schreef ook de eindzege op zijn naam.

De inmiddels 32-jarige Quintana was na de finish vanzelfsprekend erg tevreden met de uitkomst van de etappe, zijn vormpeil en het werk van zijn ploeggenoten. “Ik ben heel erg blij. We probeerden het zaterdag al in de rit naar La Turbie en ook vandaag hebben we een poging ondernomen. Ik wist dat ik het vandaag moest doen en het is gelukt. De ploeg heeft ontzettend goed gereden”, begint de klimmer zijn relaas.

Parcourskennis

Quitana wist op de flanken van de Col de Saint-Roch (6,5 km aan 6,4%) weg te springen bij geletruidrager Wellens en de Belg bleek in de afdaling en daaropvolgende kilometers naar de finish niet meer in staat om de Colombiaan nog te achterhalen. Sterker, Quintana was ontketend en reed alsmaar verder weg van de tegenstand. “Ik kende de route goed, ik woon namelijk al een tijdje in Monaco, en ik had dus het vertrouwen om het te proberen.”

De winnaar van de Giro d’Italia (in 2014) en Vuelta a España (2016) heeft zijn seizoensstart niet gemist. Eerder deze maand won Quintana namelijk al de Tour de La Provence en nu is het ook raak in de Tour des Alpes Maritimes et du Var. “Ik steek momenteel in een heel goede vorm. Daar moeten we nu gewoon van genieten. Mijn volgende doel? Ik hoop nu goed te presteren in Parijs-Nice.”