zondag 24 maart 2024 om 13:08

Nairo Quintana geeft na harde val op in slotrit Ronde van Catalonië

Nairo Quintana zal niet met veel plezier terugblikken op de Ronde van Catalonië. De Colombiaanse klimmer van Movistar speelde al een bijrol in de koers en kwam in de slotrit naar Barcelona tot overmaat van ramp ook nog eens ten val. Quintana bleek niet in staat om zijn weg te vervolgen.

De inmiddels 34-jarige renner maakte eerder in de ronde ook al eens kennis met het asfalt, maar dit liep toen met een sisser af. In de slotetappe van de Catalaanse rittenkoers ging het echter opnieuw mis. Quintana kwam, bij het opdraaien van de lokale ronde in Barcelona, op hoge snelheid ten val.

Quintana stond al wel redelijk snel weer op, maar doorfietsen bleek geen optie meer voor de Colombiaan. Het is nog onduidelijk of de winnaar van de Giro d’Italia (2014) en Vuelta a España (2016) serieuze blessures heeft overgehouden aan zijn val, maar hij was wel duidelijk gehavend.

#VoltaCatalunya caída de #nairoquintana esperemos sin lesiones de gravedad. Estimo que es abandono también a 44k de meta 😞😞😞 pic.twitter.com/zsAYg9NaXK — Marcelo La Gattina (@MLaGattina) March 24, 2024

Het is voorlopig nog niet het seizoen van Nairo Quintana. Hij begon zijn comebackjaar met de Colombiaanse kampioenschappen en reed vervolgens de zesdaagse Tour Colombia. In deze laatste wedstrijd kwam hij niet in het stuk voor en moest hij genoegen nemen met een bijrol. De renner van Movistar zou daarna eigenlijk deelnemen aan O Gran Camiño, maar een coronabesmetting gooide roet in het eten.