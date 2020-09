Nacer Bouhanni de beste in GP Isbergues zondag 20 september 2020 om 16:39

Nacer Bouhanni heeft in eigen land de Grand Prix d’Isbergues op zijn naam geschreven. De Franse sprinter van Arkéa-Samsic was na 199 kilometer de snelste van een compact peloton in de straten van Isbergues. Bouhanni had genoeg tijd op te juichen, omdat Romain Cardis (tweede) en Timothy Dupont (derde) hem niet bedreigden in de sprint.

Op de erelijst van de GP Isbergues (UCI 1.1) volgt Bouhanni wereldkampioen Mads Pedersen op. Twee jaar geleden won Philippe Gilbert de eendagskoers in Noord-Frankrijk. Het is voor de 30-jarige sprinter zijn derde overwinning van het seizoen. In februari wist hij al een rit in de Saudi Tour en de Tour de la Provence op zijn naam te schrijven.

Bij de vrouwen ging de winst in de GP Isbergues naar Chloe Hosking, die in een massasprint Chiara Consonni en Lauren Kitchen wist te verslaan.