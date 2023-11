woensdag 22 november 2023 om 09:04

Mylène de Zoete enkele weken uit de roulatie na ongeval op training

Mylène de Zoete zal de komende weken niet op de fiets stappen. De 24-jarige Nederlandse, die uitkomt voor CERATIZIT-WNT Pro Cycling, was eerder deze maand betrokken bij een ongeval op training.

De Zoete was eerder deze maand in het Spaanse Calpe om te trainen met het oog op het nieuwe wielerseizoen, maar raakte tijdens een trainingsrit betrokken bij een ongeluk met een voertuig. De renster liep hierbij geen ernstige verwondingen op, maar er werd wel een scheur in haar quadriceps-spier geconstateerd.

Evaluatie

De weg- en baanwielrenster zal de komende periode in Spanje blijven om er verder te herstellen. “We zullen haar situatie opnieuw evalueren tijdens onze ploegstage in december”, laat CERATIZIT-WNT Pro Cycling weten in een beknopt perscommuniqué.

De Zoete wist de afgelopen jaren al de nodige successen te boeken op de baan, maar rijdt ook op de weg. In oktober boekte ze in de Tour of Chongming Island haar eerste profzege als wegrenster. Verder snelde de rappe De Zoete naar ereplaatsen in de UAE Tour Women, Baloise Ladies Tour, Grote Prijs Beerens en Binche Chimay Binche.