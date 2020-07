Mühlberger en Konrad: “Samen finishen was de perfecte situatie” vrijdag 24 juli 2020 om 15:21

Gregor Mühlberger als ritwinnaar en Patrick Konrad als nieuwe leider van de Sibiu Tour: voor BORA-hansgrohe kon de eerste etappe-in-lijn niet beter eindigen. De Oostenrijkse klimmers spraken na afloop over een perfecte situatie. “We hebben het zo al eens gedaan in het verleden”, lachte Konrad.

“Het was heel lastig vanaf het begin van de klim”, kijkt Mühlberger terug. “We reden een goed tempo en er waren veel aanvallen, maar Konrad viel op het goede moment aan. Dat deed hij reed perfect en daarna probeerde ik naar hem toe te rijden. Dat lukte, maar door de hoogte (top boven de 2.000 meter, red.) kon ik niet goed herstellen. Dat we samen waren was perfect en ik ben blij met de zege.”

Konrad deelt die mening. De verdeling aan de finish was al besproken. “Ik stond voor hem in het klassement. Ik krijg nu het geel en dus kreeg hij de etappezege”, aldus de Oostenrijks kampioen. “De ploeg deed goed werk vandaag, we moesten de hele etappe werken samen met Bike Aid. Ik ben daarom blij dat we het af konden maken en dat we nu de trui hebben. Dat is de beste manier om de ploeg te bedanken.”

Signaal naar andere koersen

Ook voor Konrad is het de eerste koers na de coronastop. “Ik ben heel blij dat we weer mogen rijden. Deze koers is heel belangrijk voor het Europese wielrennen”, vindt hij. “Het is een signaal dat het wel kan in deze rare tijden, want de organisatie doet het werk hier goed en heel gecontroleerd.”