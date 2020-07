Movistar wilde complete ploeg van Israël Start-Up Nation uit koers woensdag 29 juli 2020 om 09:28

In Burgos was er gisteren al onenigheid nog voor de koers begon. Twee renners van Israël Start-Up Nation startten niet omdat ze contact hadden gehad met een besmette ploegmaat. Het volgde daarmee de coronaprotocollen, maar Movistar vond dat onvoldoende en wilde het hele team uit koers.

Omer Goldstein (23) zou niet deelnemen aan de Vuelta a Burgos, maar testte wel positief op corona. Zijn ploegmaats Itamar Einhorn (22) en de Brit Alex Dowsett (31), met wie hij blijkbaar in contact was geweest, werden uit voorzorg van de deelnemerslijst geschrapt, waardoor Israël Start-Up Nation met vijf in plaats van zeven renners van start ging. Ook al wisten die twee toen nog niet of ze al dan niet positief hadden getest. Prima aanpak, denk je dan.

En de ploeg van onder meer Tom Van Asbroeck en Ben Hermans oogstte ook lof met haar handelswijze en transparantie erover. Alleen Movistar vond de maatregelen niet ver genoeg gaan: de Spaanse ploeg zette gisteren druk op de Israëlische collega’s om collectief uit de race te stappen. Ze gingen daarbij niet eens subtiel te werk, meldt Het Laatste Nieuws. Ploegleider Oscar Guerrero, een Spanjaard, kreeg nadrukkelijk de vraag om zijn collega’s en renners te overtuigen om niet meer te starten.

Wat de ploeg weigerde. “Want we houden ons aan de regels”, vertelde Van Asbroeck. “We hebben geen incident gecreëerd, we hebben er net één kunnen vermijden.” Later op de dag kwam het nieuws dat Einhorn niet besmet is. Helaas voor hem en Dowsett was het peloton dan al lang vertrokken. “We hebben twee perfect gezonde renners naar huis gestuurd”, zegt Guerrero. “Dat is heel ongelukkig, maar we wilden geen risico nemen. We hebben juist gehandeld.”