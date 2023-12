donderdag 14 december 2023 om 09:21

Movistar werkt nog altijd aan komst van een tweede sponsor

Telecombedrijf Telefonica, waar Movistar onderdeel van is, is al lang de trouwe sponsor van de gelijknamige Movistar-ploeg. De formatie is echter al een tijdje op zoek naar een co-sponsor, maar voorlopig zonder succes. Achter de schermen is teambaas Eusebio Unzué wel nog altijd druk bezig met het vinden van een extra geldschieter.

Dat heeft de inmiddels 68-jarige Unzué laten weten in een interview met Mundo Deportivo. “Ik hoop dat we het volgend jaar kunnen aankondigen, we gaan het zien. Met een extra geldschieter kunnen we onze beste renners behouden en hebben we bovendien ook meer opties op de transfermarkt.”

Financiële boost

Met een extra sponsor aan boord hoopt de ploeg financieel slagvaardiger te kunnen zijn. Volgens Unzué behoort zijn ploeg qua budget nu tussen plek zes en tien in de WorldTour. “Die extra sponsor is nodig om ons budget op te krikken en om renners aan te trekken die we anders niet zouden kunnen vastleggen”, gaf hij eerder al mee in de podcast RadioCycling.

Twee jaar geleden werd Repsol nog genoemd als mogelijke nieuwe partner, maar dat bleek niet waar te zijn. De Spaanse olie- en gasmaatschappij is als sponsor al lang actief in met name de motorsport, maar besloot eind 2022 ook in te stappen als titelsponsor bij de Noorse continental-ploeg Team Coop. Deze formatie gaat tegenwoordig dan ook door het leven als Team Coop-Repsol.