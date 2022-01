Movistar-serie krijgt waarschijnlijk derde seizoen

Grote kans dat we binnenkort meer te weten komen over de opzienbarende opgave van Miguel Angel López in de Vuelta a España van 2021. Er lijkt namelijk een vervolg te komen op de populaire Netflix-serie van Movistar, ‘El Día Menos Pensado’. Radio Marca meldt dat er na de eerste twee seizoenen, waarin we reeds een bijzonder inkijkje kregen in de ploeg van Eusebio Unzué, nu ook een derde seizoen (over het jaar 2021) uitgezonden zal worden.

Of iedereen toegang tot de serie zal hebben, is echter nog de vraag. Niet Netflix, maar een betaald kanaal van Movistar zelf zou de serie namelijk uit gaan zenden. Later vandaag, tijdens de ploegenpresentatie van Movistar, zal de officiële bekendmaking van het derde seizoen en verder informatie volgen, is de verwachting. De ploegenpresentatie begint om 11:30.