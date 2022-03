Movistar schuift Enric Mas naar voren voor Tirreno-Adriatico

Movistar gaat met Enric Mas voor een goed klassement in Tirreno-Adriatico. De Spaanse klimmer zal in de selectieve etappes kunnen rekenen op steun van onder meer Einer Rubio, Alex Aranburu en Nelson Oliveira. De rappe Aranburu kan eventueel ook nog worden uitgespeeld als rittenkaper.

Mas is dus de kopman van Movistar in Tirreno-Adriatico, de Italiaanse rittenkoers die maandag van start gaat met een individuele tijdrit in Lido di Camaiore. Eerder dit seizoen werd de 27-jarige Spanjaard nog vierde in de Ronde van Valencia, maar sindsdien reed hij geen koers meer. Met Aranburu, Oliveira en Rubio als luxehelpers, zal Mas in de slotetappes waarschijnlijk ten aanval moeten trekken om verloren tijd goed te maken.

De 26-jarige Aranburu beschikt daarnaast over de kwaliteiten om zich te plaatsen in de sprints en een gooi te doen naar de zege in een overgangs- of heuveletappe. De explosieve Bask kwam dit jaar nog maar tot twee koersdagen. In Omloop Het Nieuwsblad werd hij in het spoor van de toppers dertiende, in Kuurne-Brussel-Kuurne kwam hij als 22ste over de streep.

De Spanjaarden Jorge Arcas en Lluís Mas en de Deense hardrijder Mathias Norsgaard vervolledigen de selectie. Alejandro Valverde, zaterdag nog knap tweede in Strade Bianche, is er niet bij in Tirreno-Adriatico. De bijna 42-jarige Spanjaard richt zich later deze maand op de Ronde van Catalonië.

Selectie Movistar voor Tirreno-Adriatico (7-13 maart)

Alex Aranburu

Jorge Arcas

Enric Mas

Lluís Mas

Mathias Norsgaard

Nelson Oliveira

Einer Rubio