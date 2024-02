donderdag 29 februari 2024 om 09:55

‘Movistar-revelatie Oier Lazkano houdt opties open voor 2025’

Oier Lazkanko is in korte tijd uitgegroeid tot een van de belangrijkste renners van Movistar, maar komt de klassiekerspecialist in 2025 ook nog uit voor de Spaanse formatie? De nationale kampioen beschikt over een aflopend contract en houdt volgens de Spaanse sportkrant AS alle opties open.

Lazkano begon zijn profcarrière in 2020 namens Caja Rural-Seguros RGA en stapte na twee seizoenen over naar het grote Movistar. In zijn eerste jaar in dienst van de Spaanse telecombrigade won hij al meteen een etappe in de Tour de Wallonie en werd hij tweede op het Spaans kampioenschap tijdrijden. Een jaar later maakte het grote wielerpubliek ook kennis met de Spaanse hardrijder.

De 24-jarige coureur won in 2023 namelijk de Boucles de la Mayenne, een rit in de Ronde van Burgos en werd Spaans kampioen op de weg. Maar Lazkano eindigde bovenal als tweede in Dwars door Vlaanderen, na een dag in de aanval. Dit seizoen trekt hij de goede lijn schijnbaar moeiteloos door, met winst in de gravelkoers Clásica Jaén en een derde stek in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Verlengen of vertrekken?

Met Lazkano lijkt Movistar dus een nieuwe kopman in huis te hebben, maar zijn contract bij de Spaanse formatie loopt wel af. En volgens AS is er de nodige interesse in de Spanjaard. Lazkano heeft naar verluidt nog geen beslissing genomen over zijn toekomst, maar zou wel alle opties openhouden.