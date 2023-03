Movistar rekent op Gaviria in Brugge-De Panne, Dekker een van de sprinters bij Arkéa-Samsic

Fernando Gaviria is de blikvanger voor Movistar in de Classic Brugge-De Panne. De Colombiaan moet de Spaanse ploeg succes bezorgen als de wedstrijd eindigt in een massasprint. Bij Arkéa-Samsic stellen ze meerdere snelle mannen op, onder wie David Dekker.

Gaviria wist dit seizoen één keer te winnen (de vierde etappe van de Vuelta a San Juan), maar behaalde vooral al de nodige ereplaatsen. Zo was hij onlangs nog tweede in Milaan-Turijn, achter Arvid de Kleijn. In de Classic Brugge-De Panne stelt Movistar ook Albert Torres, Oier Lazkano, Mathias Norsgaard, Iván Romeo, Lluís Mas en Johan Jacobs op. Laatstgenoemde heeft een Belgische vader en is woonachtig in Middelkerke, tussen Brugge en De Panne.

Dekker is zoals gezegd een van de sprinters bij Arkéa-Samsic. De Nederlander begon het seizoen goed met een tweede plaats in de openingsrit van de Tour of Oman, maar wist sindsdien geen ereplaatsen meer te noteren. Luca Mozzato werd nog vijfde in Le Samyn, Daniel McLay behaalde een vierde plaats in de tweede rit van Parijs-Nice. Naast deze snelle mannen, staan ook Clément Russo, Laurent Pichon, Alan Riou en Mathis Le Berre, de verrassing van de Omloop Het Nieuwsblad, aan de start voor de Franse formatie.