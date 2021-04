Movistar presenteert selecties voor Luik-Bastenaken-Luik

Met viervoudig winnaar Alejandro Valverde en Annemiek van Vleuten, winnares in 2019, beschikt Movistar over twee kandidaat-winnaars voor aankomende zondag in Luik-Bastenaken-Luik.

Valverde (40), die op de dag van Luik-Bastenaken-Luik 41 kaarsjes mag uitblazen, hoopt zondag voor een vijfde keer La Doyenne te winnen. Als de Spanjaard erin slaagt om in Luik als eerste over de streep te komen, schrijft hij geschiedenis en komt hij op gelijke hoogte met vijfvoudig winnaar en recordhouder Eddy Merckx.

Valverde mag dan inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, de Murciaan is nog allerminst versleten. Zo werd hij in aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik vijfde in de Amstel Gold en derde in de Waalse Pijl. Valverde, in 2006, 2008, 2015 én 2017 winnaar van de oudste monumentale klassieker op de kalender, is voor zondag de absolute kopman.

Movistar rekent verder op Jorge Arcas, Lluís Mas, Gonzalo Serrano, Carlos Verona, de beloftevolle Amerikaan Matteo Jorgenson en Enric Mas. Die laatste won eerder deze maand nog de koninginnenrit in de Ronde van Valencia en moet in staat zijn om Valverde bij te staan in de finale.

Mannenselectie Movistar voor Luik-Bastenaken-Luik (25 april)

Jorge Arcas

Matteo Jorgenson

Enric Mas

Lluís Mas

Gonzalo Serrano

Alejandro Valverde

Carlos Verona

Annemiek van Vleuten kan al terugkijken op een geslaagd voorjaar, met als voorlopig hoogtepunt winst in de Ronde van Vlaanderen, maar de Europees kampioene zal ongetwijfeld nog een laatste keer willen knallen. Van Vleuten, twee jaar geleden al winnares van Luik-Bastenaken-Luik, kan onder meer rekenen op Katrine Aalerud en Leah Thomas.

Vrouwenselectie Movistar voor Luik-Bastenaken-Luik (25 april)

Katrine Aalerud

Sara Martín

Paula Patiño

Gloria Rodríguez

Leah Thomas

Annemiek van Vleuten