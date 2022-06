Movistar en Trek-Segafredo presenteren selecties voor Giro Donne

Aankomende vrijdag begint in Kopenhagen de Tour de France, maar op donderdag start in Italië ook een ‘grote ronde’. De 33ste editie van de Giro d’Italia Donne staat op het punt van beginnen. Movistar en Trek-Segafredo hebben alvast hun selecties bekendgemaakt voor de meerdaagse wielerkoers.

Movistar rekent vooral op Annemiek van Vleuten, in 2018 en 2019 winnares van de Giro d’Italia Donne en ook dit jaar weer de topfavoriet voor de eindzege. De 39-jarige Nederlandse verbleef de voorbije weken in het Italiaanse Livigno op hoogte, om zich zo volledig klaar te stomen voor de Giro Donne en de eerste Tour de Frances Femmes avec Zwift. Van Vleuten kwam twee maanden geleden voor het laatst in actie: ze won toen Luik-Bastenaken-Luik.

De Deense Emma Norsgaard, de Cubaanse Arlenis Sierra, de Servische Jelena Erić, de Française Aude Biannic en de Colombiaanse Paulo Patiño zijn de ploeggenotes van Van Vleuten in de Giro Donne. Met Norsgaard en Sierra heeft de ploeg nog twee rappe vrouwen in de gelederen voor de etappes die eindigen in een groepssprint.

Trek-Segafredo met Balsamo, Brand en Longo Borghini

Trek-Segafredo staat eveneens met een sterke selectie aan het vertrek van de ronde. Met wereldkampioene Elisa Balsamo mikt de ploeg op dagsucces, maar de Amerikaanse formatie heeft nog meer ijzers in het vuur. Lucinda Brand won onlangs de eerste editie van de Ronde van Zwitserland voor vrouwen en is dus in uitstekende doen. En dan hebben we ook nog Elisa Longo Borghini: de Italiaanse stond in 2017 (2e) en 2020 (3e) al op het eindpodium van de Giro.

De rappe Deense Amalie Dideriksen, de Amerikaanse allroundster Leah Thomas en de Australische Lauretta Hanson vervolledigen de selectie van Trek-Segafredo.