Mollema verliest leiding in Tour du Var: “Rit van morgen wordt nog zwaarder”

Bauke Mollema slaagde er tijdens de tweede etappe van de Tour des Alpes Maritimes et du Var niet in om zijn leiderstrui te verdedigen. Hij verweerde zich kranig op de steile slotmuur in Fayence, maar hij moest uiteindelijk het hoofd buigen voor Michael Woods.

“Het was een lastige dag”, vat Mollema de rit samen. “Het was de hele etappe op en af. Het is jammer om met een seconde de leiderstrui te verliezen, maar Woods was sterker vandaag. Hij ging van kop aan en ik zat in zijn wiel, maar ik kon niet mee. Hij heeft verdiend gewonnen.”

“Ik ben blij met het gevoel. Het gebeurt niet vaak dat in opeenvolgende etappes eerste en tweede word”, zegt Mollema, die in de derde en laatste rit een gooi wil doen naar de eindzege. “De rit van morgen wordt nog zwaarder dan de laatste twee dagen. Daar kijk ik al lange tijd naar uit. Ik ken elke berg van training. Hopelijk kunnen we morgen nog wat aan het klassement veranderen.”

In de 134 kilometer lange slotrit tussen Blausasc en Blausasc staan er drie beklimmingen van eerste categorie op het menu. Op de top van de Col de la Madone is het nog 24 kilometer tot de finish.