Mollema: “Ik reken Froome eigenlijk niet meer mee voor de Tour” zondag 9 augustus 2020 om 10:54

Bauke Mollema denkt niet dat Chris Froome in staat is om dit jaar de Tour de France te winnen. “Ik reken Froome eigenlijk niet meer mee. Je ziet toch dat hij niet op het niveau zit waarop hij even de Tour gaat winnen, denk ik”, zo vertelt hij voor de camera van de NOS.

Mollema was gisteren in staat om de beste renners te volgen in de Tour de l’Ain. “Ik was blij dat ik erbij zat met de zes beste klimmers. Er zaten alleen maar Tourfavorieten in het groepje”, zo doelt de renner van Trek-Segafredo op Egan Bernal, Primož Roglič en Nairo Quintana. “Ik moest wel diep gaan op de langere klim om erbij te blijven.”

“Het was echt een zware koers. De temperatuur liep op tot 35 graden Celsius. Het was echt slopend, maar wel een goede test. Er zijn maar weinig wedstrijden om koershardheid op te doen en het is nog maar een paar weken tot de Tour. Deze koers en het Critérium du Dauphiné zijn toch de enige kansen om volle bak te gaan en jezelf te testen.”

Mollema leek in de laatste honderden meters kans te maken op de ritzege, maar bij het aanzetten van de sprint brak zijn schoenplaatje af. “Ik kwam perfect van achteruit met nog 200 meter te gaan, toen ik zo uit mijn pedaal schoot. Ik probeerde weer in te klikken, maar ik schoot opnieuw uit mijn pedaal.”

“Het is jammer dat er geen resultaat uitkomt, want ik had wel het gevoel dat ik minimaal op het podium kon eindigen.” Vandaag kan Mollema zich opnieuw testen in de afsluitende koninginnenrit naar de Grand Colombier.