Mollema doorstaat seizoensstart in Bessèges: “Het was lekker nerveus”

Bauke Mollema reed woensdag voor het eerst in bijna vijf maanden weer een wielerwedstrijd. De openingsrit van de Ster van Bessèges was voor de kopman van Trek-Segafredo zijn eerste koers sinds zijn val in de Tour de France, waarbij hij meerdere breuken in linkerpols en -onderarm opliep. “Het was wel weer even wennen”, zegt hij tegen de NOS.

“Het was eigenlijk een heel gemakkelijke koers”, aldus Mollema, die als 83ste over de streep kwam in Bellegarde. “Alleen in de finale was het even heel hectisch, omdat er een smalle passage zat in de laatste anderhalve kilometer en een steil klimmetje met nog een paar honderd meter te gaan. Dus het was lekker nerveus de laatste tien kilometer. Maar ik heb me er niet te veel mee bemoeid vandaag. Ik ben de dag goed doorgekomen.”

Tijdrit

In koers heeft de Nederlandse klimmer weinig last meer van zijn pols. Belangrijker is de vorm. “De benen zijn op zich wel goed. Alleen is dit niet echt een ideale koers voor mij, omdat het zo’n beetje elke dag vlak is. Alleen in de vierde etappe zitten wat kleine klimmetjes, maar die mogen eigenlijk geen naam hebben. De tijdrit finisht op een klimmetje van anderhalf of twee kilometer. Het is wel een goede test om daar voluit te gaan”, kijkt hij vooruit.

“Ik ben hier vooral om er gewoon weer lekker in te komen”, zegt Mollema, die later deze maand ook de Tour de la Provence en de Tour des Alpes-Maritimes et du Var rijdt. “Dat zijn twee koersen die mij een stuk beter liggen. Ik ben vooral blij dat we weer begonnen zijn. Hopelijk kunnen we zo lekker verdergaan.”