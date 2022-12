Molano en Gibbons verlengen contract bij UAE Emirates

Juan Sebastián Molano en Ryan Gibbons rijden ook volgend jaar voor UAE Emirates. Er was wat onduidelijkheid over de contractduur van de Colombiaanse sprinter en de sterke Zuid-Afrikaan, maar het WorldTeam heeft nu bevestigd dat zij over een contract beschikken voor 2023.

“We kunnen bevestigen dat Juan Sebastián Molano en Ryan Gibbons onder contract staan in 2023”, schrijft UAE Emirates in een bericht op Twitter. “Molano blijf bij de ploeg tot het einde van het seizoen 2024.”

Dat betekent dat de 28-jarige Molano, dit afgelopen najaar de slotrit van de Vuelta a España won, opgaat voor zes seizoenen in dienst van de ploeg uit de Emiraten. De eveneens 28-jarige Gibbons begint in 2023 aan zijn derde jaar bij UAE Emirates.

Door de contractverlengingen van Molano en Gibbons heeft UAE Emirates het maximale aantal van 30 renners onder contract volgend jaar. Dat betekent dat het team geen extra renners meer kan aantrekken.

