Milan Menten verslaat Mick van Dijke in derde etappe CRO Race

De derde etappe van de CRO Race is gewonnen door Milan Menten. De 24-jarige renner van Bingoal Pauwels Sauces WB, eerder deze week al zevende en negende in de sprint, bleek vandaag over de snelste benen te beschikken. Menten versloeg in finishplaats Makarska Mick van Dijke en Anders Skaarseth en boekte zijn eerste profzege.

De CRO Race ging na twee sprintetappes verder met een heuvelachtige rit. De 167 kilometer lange etappe van Primosten naar Makarska kende in de laatste tachtig kilometer diverse heuveltjes en dus was de verwachting dat Olav Kooij vandaag zijn leiderstrui zou verspelen. De derde etappe speelde zich grotendeels af langs de Kroatische kust, maar ook de kust van Kroatië kent zijn grilligheden. Scherprechter in de finale was de Biokovo (5,2 km aan 5,3%) met de top op 10,5 kilometer van de streep. De laatste kilometers verliepen dan weer in dalende lijn.

Een vroege vlucht van vijf renners reed lange tijd voor het peloton uit. De Spanjaarden Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi) en Jon Barrenetxea (Caja Rural-Seguros RGA) wisten het langst stand te houden, maar werden enkele kilometers voor de laatste klim van de dag tot de orde geroepen. Op de flanken van de Biokovo lag het tempo te hoog voor de meeste sprinters. Zo moest Phil Bauhaus afhaken en ook leider Kooij zette zich op kant. Een ploeggenoot van Kooij, Sam Oomen, ging dan weer in de aanval. De Nederlander kreeg Torstein Træen met zich mee.

Oomen in de aanval, primeur voor Menten

Vlak voor de top ging Træen op de pedalen staan en de 26-jarige Noor van Uno-X wist zo Oomen uit het wiel te kletsen. Træen begon zo alleen en met een beperkte voorsprong op een uitgedund peloton aan de afdaling van de Biokovo. Ondanks verwoede pogingen van de Noor om uit de greep te blijven van de achtervolgende groep, werd Træen met nog enkele kilometers te gaan weer bijgehaald en dus gingen we ook vandaag weer sprinten voor de overwinning. Van Dijke mocht bij afwezigheid van Kooij een keer voor eigen rekening sprinten en zat ook goed geplaatst met nog enkele honderden meters te gaan.

De jonge Zeeuw van Jumbo-Visma, nog maar net prof bij de Nederlandse formatie, deed ook een gooi naar de ritzege. Van Dijke botste echter op Menten, die net iets sneller bleek aan de meet en zo de eerste zege uit zijn profcarrière wist te boeken. De jonge Belg was vanzelfsprekend dolblij met zijn zege en schreeuwde het uit na de finish. Voor Menten is zijn zege in de CRO Race een mooie beloning voor een zeer constant seizoen. Met veertien eerdere top 10-plaatsen stak de Belg al heel wat keren zijn neus aan het venster. Menten is tevens de nieuwe leider in de Kroatische rittenkoers.