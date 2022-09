Milan Menten maakt overstap naar Lotto Dstny

Milan Menten verruilt na dit seizoen Bingoal Pauwels Sauces WB voor Lotto Dstny, de opvolger van Lotto Soudal. De 25-jarige Belg heeft een contract voor twee jaar getekend.

De snelle Menten zal voornamelijk worden uitgespeeld in .1-wedstrijden en in de ProSeries, laat Lotto Soudal in een persbericht weten. De afgelopen jaren noteerde hij al de nodige korte uitslagen. Ook pakte hij in 2021 een ritzege in de CRO Race. “We kennen Milan Menten nog uit ons Development Team, onder leiding van Kurt Van de Wouwer, waarvoor hij drie jaar uitkwam”, zegt ploegmanager John Lelangue.

“Hij had toen nog niet het niveau om de stap naar de WorldTour te zetten, maar we hebben hem de afgelopen vijf jaar uiteraard gevolgd en hebben gezien hoe goed hij zichzelf ontwikkeld heeft. Het is duidelijk dat hij nu wel klaar is voor de stap en we denken dat we hem met een professionele omkadering, een gebalanceerd wedstrijdprogramma en een duidelijke hiërarchie tijdens de koersen kunnen begeleiden naar een nog hoger niveau.”

Menten keert dus terug op het oude nest en ervaart dat ook zo. “Ik ken nog veel van de renners en staf uit die periode, dat is uiteraard heel fijn”, zegt hij.”De timing is goed: ik voel dat ik klaar ben om een stap omhoog te zetten. En ik kan me ook helemaal vinden in het plan dat de ploeg voor ogen heeft met mij: sprinten voor de overwinning in de wedstrijden op UCI .1 niveau en de ProSeries. Dat lukte me de afgelopen twee jaar al regelmatig, maar omringd door een ploeg als Lotto Soudal, wordt winnen wat gemakkelijker.”

Lelangue legt uit waarom Menten een versterking kan zijn voor Lotto Dstny. “Caleb Ewan blijft een van de snelste sprinters ter wereld en we verwachten dat Arnaud De Lie volgend jaar opnieuw een stap vooruit zal zetten. We hadden dus nood aan iemand die in de UCI .1 en sommige ProSeries wedstrijden voor de winst kan sprinten. We geloven dat Milan Menten dat binnen onze ploeg zal kunnen. Daarnaast kunnen we hem ook inzetten om sprints aan te trekken.”