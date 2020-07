Milaan-San Remo verlaat aankomsttijd woensdag 22 juli 2020 om 19:28

Milaan-San Remo wordt over tweeënhalve week op precies hetzelfde parcours afgewerkt als een jaar geleden. Toen zette Julian Alaphilippe na 291 kilometer de wedstrijd achter zijn naam. Wel is de aankomsttijd verlaat naar omstreeks half zeven ’s avonds.

Vandaag maakte de organisatie het parcours bekend van de 111e Milaan-San Remo, die ondanks de verschuivingen op de kalender vanwege het coronavirus het eerste wielermonument blijft. De route is dezelfde als van eerdere edities met mogelijkheden voor aanvallers op de Poggio en voor sprinters op de Via Roma. Wel zijn de start- en aankomsttijd veranderd. De koers wordt om 11.35 uur in gang geschoten. De renners worden rond 18.30 uur aan de finish verwacht.

De organisatie wrijft zich in de handen met de deelnemende renners. Onder meer de voormalige winnaars Julian Alaphilippe en Vincenzo Nibali en ook Elia Viviani, Caleb Ewan, Fernando Gaviria, Mathieu van der Poel en Wout van Aert gaan van start. “We zijn ervan overtuigd dat, ondanks de kalenderwijziging, één van ’s werelds populairste wedstrijden weer verzekerd is van het succes en de publiciteit die haar legendarisch hebben gemaakt”, aldus koersdirecteur Mauro Vergni.

Milaan-San Remo staat op de kalender voor zaterdag 8 augustus.