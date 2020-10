‘Milaan-San Remo laat Riviera di Ponente drie jaar links liggen’

Milaan-San Remo moest dit jaar noodgedwongen worden gewijzigd nadat dertien burgemeesters uit de provincie Savona tegen een passage door hun dorp stemden. Daardoor werd de Riviera di Ponente geschrapt. Naar verluidt is de alternatieve route in de smaak gevallen.

Het is het Italiaanse IVG, een nieuwssite over Savona, dat het nieuws lanceerde. De alternatieve route van Milaan-San Remo, via Alessandria, Asti en Cuneo, zou de organisatie en de renners zijn bevallen. Zo goed zelfs, dat de klassieker Savona de komende drie jaar mogelijk links laat liggen. Volgens de nieuwssite speelt ook mee dat koersdirecteur Mauro Vegni zo wraak wil nemen op de burgemeesters die zich dit jaar verzetten tegen de passage van de klassieker.

De redactie van Savona News nam reeds contact op met Vegni. “Ik heb nog niets besloten”, liet de koersdirecteur weten. “Vanaf half november gaan we daarover praten. Op dit moment hebben we nog niet geëvalueerd, dat zullen we later doen.”