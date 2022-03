Mike Teunissen past voor Milaan-San Remo na zijn opgave in Parijs-Nice

Mike Teunissen verschijnt zaterdag niet aan de start van Milaan-San Remo. Na zijn opgave in de zevende etappe van Parijs-Nice is de klassieker van het programma van de klassiekerspecialist gehaald.

Teunissen moest in de voorlaatste etappe van Parijs-Nice opgeven. De 29-jarige renner voelde zich niet meer fit, waarna hij in overleg met de ploegleiding van Jumbo-Visma afstapte in de rit met aankomst bergop op de Col de Turini. Volgens het team wilde hij zich niet forceren met het oog op de voorjaarsklassiekers.

Om niet het risico te lopen dat hij kwakkelend aan de Vlaamse klassiekers moet beginnen reist Teunissen deze week niet af naar Italië voor Milaan-San Remo, staat te lezen op zijn officiële website. “Om mezelf wat meer tijd en rust te gunnen is het verstandig dat besluit nu al te nemen”, laat hij weten.

“Beter dan morgen over overmorgen te gaan denken dat koersen wel weer kan en daarna weer achter de feiten aan te lopen. We gaan dus eerst vooral herstellen. Daarna zien we wel verder”, aldus Teunissen. In de selectie van Jumbo-Visma wordt hij vervangen door Jos van Emden, die Wout van Aert moet gaan bijstaan.