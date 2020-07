Mihkel Räim liep handbreuk op in Sibiu Tour dinsdag 28 juli 2020 om 19:28

Mihkel Räim heeft een gebroken middenhandsbeentje overgehouden aan een valpartij in de Sibiu Tour. De Est van Israel Start-Up Nation moest zondag de slotdag van de Sibiu Tour al geblesseerd aan zich voorbij laten gaan, maar nu is ook de bron van zijn kwetsuur bekend.

Räim was in de tweede etappe tegen de grond gegaan, maar bereikte nog wel op achterstand de finish. “Een renner vóór me raakte het wiel van de jongen voor hèm en viel. We gingen hard en ik kon niet voorkomen dat ik viel”, laat de 27-jarige renner weten. “De artsen moeten de CT-scan nog goed bekijken, maar het lijkt erop dat het om een klein bot gaat dat vrij snel kan herstellen.”

De Est hoopt binnen enkele weken weer te kunnen koersen. Tot die tijd houdt hij het bij trainen. “Op de hometrainer of op de weg. Ik heb wat ervaring sinds 2018, na de Ronde van Colombia, toen ik viel en een handwortelbeentje brak. Ik stond acht weken aan de kant en vervolgens won ik mijn tweede wedstrijd. Ik kan zeggen dat ik ervaren ben en veel motivatie heb.”