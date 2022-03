Mick van Dijke zesde in Ronde van Drenthe: ”Hebben als ploeg laten zien dat we koers wilden maken”

Interview

Na een tweede plek in de Visit Friesland Elfsteden Race van vorige week, maakte Mick van Dijke opnieuw mee de koers in de Ronde van Drenthe. Hij werd uiteindelijk zesde. “We wisten dat we goed waren vandaag, maar anderen waren dat ook. Dries Van Gestel was gewoon erg sterk en toen hij vertrok konden we net niet volgen”, concludeert een eerlijke Van Dijke na afloop bij WielerFlits.

De Nederlandse ploeg reed in de Ronde van Drenthe met een mixteam van WorldTour-renners en talenten van Jumbo-Visma Development. Van dat laatste team zat in de finale Rick Pluimers mee, samen met Pascal Eenkhoorn, Timo Roosen en dus Van Dijke. “Als Nederlandse WorldTour-ploeg willen we in een wedstrijd als de Ronde van Drenthe met veel man vertegenwoordigd zijn in de finale”, stelt Van Dijke, die afgelopen september zelf overstapte van de opleidingsploeg naar het WorldTour-team.

“Vlak voordat we de laatste keer VAM-berg opdraaiden trokken we serieus de gaskraan open en wisten we het een aantal keer goed op de kant te gooien”, gaat de jongeling verder. “Daardoor bleven we uiteindelijk met zes man over in de finale, met Timo en ik van ons. Tot dan lukte ons plan aardig. Hierna trokken we bewust niet de kaart van één iemand en wilden we door om beurten aan te vallen steeds een nieuwe situatie creëren, waardoor wij het initiatief behielden en de concurrentie moest reageren.”

Tegen de beslissende demarrage van uiteindelijke winnaar Van Gestel waren beide Nederlanders echter niet opgewassen. Toch kijkt de 21-jarige Zeeuw tevreden op zijn wedstrijd terug. ”We hebben als ploeg laten zien dat we koers wilden maken en konden hierdoor een overtal in de finale creëren. Deze koerswijze heeft voordelen, maar kent ook een groot nadeel dat veel jongens in de finale naar ons keken. Uiteindelijk gaat Dries er gewoon mee heen op een moment dat Timo en ik op onze limiet zaten.”

Voorjaar van Dijke

Komende donderdag gaat het seizoen van de jongeling verder met de GP de Denain in Noord-Frankrijk, ook wel bekend als het kleine broertje van Parijs-Roubaix. “Vanuit mezelf heb ik de verwachting om komende donderdag een goede wedstrijd te rijden en wil ik graag ervaring opdoen in het rijden op kasseien in een koers met een sterk bezet deelnemersveld.”, zegt Van Dijke daarover. Vervolgens zal hij deelnemen aan de Internationale Wielerweek Coppi & Bartali.