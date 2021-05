Michel Cornelisse juicht na ritzege Merlier in Giro: “Het is gekkenhuis”

Michel Cornelisse is in de Giro d’Italia de ploegleider van dienst van Alpecin-Fenix. De Amsterdammer zag in de etappe naar Novara de winst gaan naar Tim Merlier, en dat bij het debuut van de Belgische ploeg in een grote ronde. “Het is gekkenhuis”, jubelt Cornelisse in gesprek met Eurosport.

Dat de concurrentie stevig is, doet niets af aan het doel van Alpecin-Fenix en Merlier. “Wij hebben heel veel vertrouwen in Tim Merlier”, zegt Corneliise. “Maar de eerste rit is de moeilijkste, omdat dan iedereen mee wil doen. Tim is een faire sprinter, dus hij laat zich wel eens wegzetten uit een goede positie. Maar vandaag deed de ploeg geweldig werk. Hij zat ideaal geplaatst en dan blijkt hij een van de snelste van de wereld te zijn. Daar hebben wij vertrouwen in natuurlijk.”

“We hebben met onze ploeg nog nooit een etappe in een grote ronde verloren, behalve de tijdrit van gisteren”, vertelt de ploegleider met een knipoog en een lach. “Nee, het is geweldig, voor de hele ploeg. Als je dit kan doen in een eerste grote ronde, dan is dat geweldig. Ik ben normaal niet van het dronken worden, maar vanavond ga ik meedrinken.”