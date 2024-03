Nick Doup • zaterdag 2 maart 2024 om 09:13 zaterdag 2 maart 2024 om 09:13

Michal Kwiatkowski slaat Vlaamse klassiekers weer over: “Lastig besluit”

Video Zoek dit voorjaar niet naar Michal Kwiatkowski in de Vlaamse klassiekers. De Pool van INEOS Grenadiers won al eens de E3 Harelbeke en heeft ervaring in voorjaarskoersen als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar zal er voorlopig niet terugkeren. “Maar ik zeg niet dat ik helemaal klaar ben met de kasseien”, aldus Kwiat in gesprek met WielerFlits.

De wereldkampioen van Ponferrada geeft aan dat hij het wel moeilijk vindt om het Vlaamse voorjaar over te slaan. “Helaas rijd ik dit jaar gaan kasseienkoersen, maar misschien in de toekomst wel weer. Het is lastig combineren als je Strade Bianche, Milaan-San Remo én de kasseien wil rijden”, legt hij uit. “Dat besluit heb ik samen met de ploeg genomen.”

En dus zien we de inmiddels 33-jarige Kwiatkowski dit jaar in de Italiaanse voorjaarskoersen en daarna ook in de heuvelklassiekers. “Als je kijkt naar onze ploeg, dan is het een logische keuze”, vindt hij. “Het is niet dat ik dat alleen heb besloten. Samen met de ploegleiding en de coaches was dit de beste beslissing.”

‘Kijk erg uit naar Strade Bianche’

Het jaar begon goed voor de Pool, met ereplaatsen in de Vuelta a Murcia en de Clásica Jaén. “Ik ben wat later aan het seizoen begonnen dan normaal”, vertelt hij. “En ik voelde mij goed in Murcia en Jaén. Daar had ik wel wat pech, maar het zijn voorbereidingswedstrijden, net als O Gran Camiño. Daarna volgt voor mij een mooi blok in Italië tot en met Milaan-San Remo. Ik kijk daar erg naar uit, vooral naar Strade Bianche.”

Een flinke tegenvaller voor Kwiatkowski was dat hij in de eerste bergrit van O Gran Camiño moest afstappen. In de stromende regen vatte hij kou, waarna hij na een lichte valpartij besloot af te stappen met oog op de aankomende klassiekers.

In het voorjaar zet Kwiat hoog in met INEOS Grenadiers. “We gaan altijd voor overwinning. Tom Pidcock won vorig jaar Strade, dus hopelijk kunnen we onze troeven uitspelen”, zegt de oud-winnaar van onder meer Strade Bianche, Milaan-San Remo en de Amstel Gold Race (twee keer). “De Ardennen zijn ook een groot doel voor mij aan het einde van het voorjaar. Hopelijk kan ik op mijn vorm verder bouwen.”