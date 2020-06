Michal Kwiatkowski over herstart seizoen: “Ik wil er meteen staan” zaterdag 6 juni 2020 om 14:39

Michał Kwiatkowski kijkt uit naar de herstart van het wielerseizoen. Het beloven drukke maanden te worden voor de renner van Team Ineos, maar Kwiatkowski is niet bang voor oververmoeidheid. “Ik koers normaal ook drie maanden lang op niveau”, zo vertelt de Pool in gesprek met Cyclingnews.

Kwiatkowski hoopt als oud-winnaar op tijd klaar te zijn voor Strade Bianche. Deze Toscaanse grindklassieker zal op 1 augustus worden verreden. De 30-jarige allrounder heeft verder Milaan-San Remo en de Tour de France met rood omcirkeld in zijn agenda, terwijl hij in september en oktober zal deelnemen aan de overige klassiekers.

De coureur van Team Ineos kijkt alvast vooruit naar de komende wielermaanden. “Het is op dit moment nog een beetje gissen naar de vorm, maar we hebben nog twee maanden tot de herstart van de competitie. Er is nog genoeg tijd om aan de conditie te schaven. Ik focus me nu gewoon op 1 augustus, dan moet ik klaar zijn”, aldus Kwiatkowski.

Tour en klassiekers

“Het doel is om er meteen te staan”, klinkt het ambitieus. “Ik hoop in augustus al wedstrijden te winnen. Het doel is om goed te zijn van augustus tot eind oktober. Ik zal de Tour betwisten, maar de klassiekers zijn toch nog iets belangrijker. Ik geloof in de combinatie, aangezien het mogelijk is om tijdens de Tour beter te worden.”

Kwiatkowski zal in de komende Ronde van Frankrijk voornamelijk op kop rijden voor titelverdediger Egan Bernal, Geraint Thomas en Chris Froome. De wereldkampioen van Ponferrada reed dit seizoen al de Volta a la Comunitat Valenciana en de Volta ao Algarve. In de Portugese rittenkoers eindigde hij als veertiende in het eindklassement.