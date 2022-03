Michael Woods voert selectie Israel-Premier Tech aan in Ronde van Catalonië

Israel-Premier Tech heeft zijn selectie voor de Ronde van Catalonië naar buiten gebracht. Michael Woods is de aangewezen klassementsrenner. De Canadese klimmer kan rekenen op steun van onder meer Alessandro De Marchi en Simon Clarke. Daryl Impey mag zich uitleven in de sprints.

Woods is een vaste klant in de Ronde van Catalonië. De 35-jarige klimmer heeft sinds zijn debuut in 2016 geen editie gemist van de Catalaanse rittenkoers. In 2019 wist hij zijn (voorlopig) beste prestatie af te leveren. Woods werd dat jaar namelijk zesde in het algemeen klassement. Vorig jaar werd hij ook nog elfde in de algemene rangschikking.

De Canadees, die dit jaar al een etappe wist te winnen in de gloednieuwe Spaanse rittenkoers Gran Camiño, kan in de bergetappes rekenen op assistentie van twee ervaren rotten: Simon Clarke en Alessandro De Marchi. De eveneens 35-jarige Clarke is zelf ook bezig aan een uitstekend seizoen. De Australiër werd dit jaar al derde in de Trofeo Serra de Tramuntana, vijfde in de Trofeo Calvia, zesde in de Trofeo Pollença-Port d’Andratx en elfde in Omloop Het Nieuwsblad.

Daryl Impey krijgt van de ploegleiding de ruimte om in de vlakkere etappes voor de zege te sprinten. De ervaren Zuid-Afrikaan was vijf jaar geleden al eens de snelste in een etappe in de Ronde van Catalonië. De nog altijd maar 21-jarige Corbin Strong is ook zeer rap aan de meet en dus een tweede troefkaart voor Israel-Premier Tech.

Selectie Israel-Premier Tech voor Ronde van Catalonië (21-27 maart)

Guillaume Boivin

Simon Clarke

Alessandro De Marchi

Daryl Impey

Mads Würtz Schmidt

Corbin Strong

Michael Woods