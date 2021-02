Michael Woods neemt leiderstrui Bauke Mollema over na tweede etappe Tour du Var

De tweede etappe van de Tour des Alpes Maritimes et du Var is gewonnen door Michael Woods. Op het steile slotmuurtje in Fayence was de renner van Israel Start-Up Nation de beste voor Bauke Mollema en Jhonatan Narvaéz. Woods nam ook de leiderstrui over van de Nederlander.

Nadat in de openingsetappe de route door de Alpes-Maritimes voerde, speelde de tweede rit zich af in de Var. Op deze tweede dag lagen start en finish in Fayence, ongeveer dertig kilometer ten noorden van badplaats Fréjus. De finish lag net na de Mur de Fayence, een korte maar erg steile helling. Om elf uur ’s ochtends trokken de 149 overgebleven renners zich in gang; Romain Hardy was er na zijn opgave vrijdag niet meer bij. Onder zonnige omstandigheden roken de aanvallers meteen hun kans, maar het duurde even vooraleer een groep mocht wegblijven.

Zevental vluchters

Pas na twintig kilometer kwam een lange vlucht met zeven man tot stand. Astana-coureur Hugo Houle sloeg de handen ineen met het Delko-koppel Clément Berthet en Biniam Ghirmay Hailu, Víctor De la Parte (Total Direct Energie), Cyril Barthe (B&B Hotels), Dylan Kowalski (Xelliss-Roubaix Lille Métropole) en Andrea Mifsud (Swiss Racing Academy). Van hen was Berthet op de 56e plek, op 1m37s van gele trui Bauke Mollema, de best geklasseerde renner. Voor de eerste klim van de dag, de Côte des Marjoris na 57,6 kilometer, was hun voorsprong al tot vier minuten opgelopen.

Het verschil met het peloton, waar de ploeggenoten van Mollema zich op kop hadden gezet, bleef dan bij de passage van Les Marjoris en de Col de Mons, de tweede klim van de dag, rond de vier en vijf minuten schommelen. Na zo’n honderd kilometer werd de Mur de Fayence een eerste keer omhoog gereden. Toen volgden nog twee plaatselijke ronden van 33 kilometer, waarin de vluchters stukje bij beetje werden ingerekend.

Woods superieur, Mollema tweede

Op het plaatselijke circuit werd het peloton opgeschrikt door een harde valpartij. Pierre Latour, Anthony Turgis en Nans Peters gingen tegen de vlakte. Latour moest de strijd zelfs staken. Verder was het vooral een zaak van vluchters grijpen en in gestrekte draf richting het slotklimmetje koersen. Daar zou, zoals verwacht, de beslissing vallen.

Op de beklimming richting het centrum van Fayence was Vuillermoz de eerste die de lont in het kruitvat stak. Zijn inspanning kwam echter veel te vroeg. Ook Greg Van Avermaet kon het niet bolwerken. Woods toonde zich op zijn tweede koersdag voor zijn nieuwe ploeg de allersterkste. Toen hij het tempo opvoerde kon niemand mee. Klassementsleider Mollema reed een prima slotklim en eindigde vlak achter Woods als tweede. Hij wist zijn leidende positie echter niet te behouden. De Trek-Segafredo-renner werd op twee seconden gezet door de jury.