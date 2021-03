Michael Woods keert in Ronde van Catalonië terug in koers

Michael Woods bleek te ziek om te starten in Strade Bianche en Tirreno-Adriatico, maar de Canadees van Israel Start-Up Nation is nu weer fit genoeg om deel te nemen aan de Ronde van Catalonië. De explosieve klimmer koerst in het noorden van Spanje samen met onder meer Chris Froome.

Woods en Froome zijn twee grote namen binnen de selectie van Israel Start-Up Nation voor de honderdste uitgave van de Ronde van Catalonië. Woods wist dit seizoen al indruk te maken door in de Tour du Var als tweede te eindigen in het algemeen klassement, achter Gianluca Brambilla, na een ritzege in Fayence. Froome reed in februari al de UAE Tour, maar kwam in het Midden-Oosten niet verder dan een 47ste plek in de eindstand.

Daryl Impey is een gevaarlijke klant voor de wat vlakkere etappes. De ervaren Zuid-Afrikaan was in het verleden al succesvol in de Catalaanse rittenkoers. In 2017 bleek hij namelijk de snelste in de zesde etappe met aankomst in Reus. Impey wist in een groepsspurt af te rekenen met Alejandro Valverde en de inmiddels gestopte Arthur Vichot. Ook Alexander Cataford, Reto Hollenstein en Omer Goldstein zijn geselecteerd voor de Ronde van Catalonië.

De zevende en laatste renner in de selectie is Daniel Martin. De Ierse klimmer moest – net als Woods – passen voor Tirreno-Adriatico, maar is nu weer fit genoeg om een rugnummer op te spelden. Martin wist al meerdere keren te schitteren in de Ronde van Catalonië, met zijn eindzege in 2013 als voorlopig orgelpunt. Ook in 2011, 2012, 2015, 2016 én 2017 reed hij naar een top 10-klassering in het algemeen klassement. In 2011 en 2016 werd hij zelfs tweede en derde.

Selectie Israel Start-Up Nation voor Ronde van Catalonië 2021 (22-28 maart)

Alexander Cataford

Chris Froome

Omer Goldstein

Reto Hollenstein

Daryl Impey

Daniel Martin

Michael Woods