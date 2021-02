Michael Woods grijpt de macht in Tour du Var: “Alles geven om geel te houden”

Het was de Canadees Michael Woods die een dubbelslag sloeg in de Tour des Alpes Maritimes et du Var. Hij ontbond op het juiste moment zijn duivels op de listige slotmuur in Fayence om de etappe te winnen en de leiderstrui over te nemen van Bauke Mollema. “Dit zijn het soort beklimmingen waar ik van houd.”

“Dit was geweldig. Dit is mijn eerste wedstrijd voor mijn nieuwe team en ze hebben me meteen fantastisch geholpen”, opent Woods zijn relaas. “Ik had ook hele goede benen. INEOS Grenadiers en Trek-Segafredo deden het werk, mijn team kon mij goed beschermen en van voren afzetten.”

De aankomst was Woods op het lijf geschreven. “Ik kende deze klim ook al van Parijs-Nice en dit zijn het soort beklimmingen waar ik van houd. Ik wist dat ik vol moest gaan en het is mooi om nu al te kunnen winnen voor het team.”

Woods in het klassement heeft Woods een seconde voorsprong op Bauke Mollema, die de openingsrit won. De strijd is dus allerminst gestreden, weet ook de 34-jarige Canadees. “Morgen wordt een heel lastige rit, zeker met de beklimming van Col de la Madone. Ik ga alles geven om het geel te houden.”