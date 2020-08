Michael Matthews moet passen voor Ronde van Lombardije vrijdag 14 augustus 2020 om 08:43

Michael Matthews zal toch niet deelnemen aan de Ronde van Lombardije. De Australische sprinter heeft nog te veel last van een handblessure, opgelopen tijdens de finale van Milaan-San Remo. Martijn Tusveld is opgeroepen als zijn vervanger.

Matthews won een week geleden de sprint voor de derde plaats in Milaan-San Remo, maar de 29-jarige renner klaagde na afloop al over een pijnlijke rechterhand. “Ik zag enkele renners aanvallen in de afdaling van de Poggio en wilde zelf ook versnellen, maar plots ging de deur dicht en raakte ik de muur met mijn hand en schouder.”

“Ik kon in de finale mijn stuur niet meer fatsoenlijk vasthouden, maar ik wilde niet opgeven en het fantastische werk van mijn ploeggenoten belonen. Het was alles of niks in de sprint. Dit is een goede prestatie, aangezien ik toch wel erg veel last heb van mijn hand.” Matthews is nu, een week na Milaan-San Remo, nog altijd niet pijnvrij.

“Het gaat de goede kant op, maar hij heeft nog meer tijd nodig om te herstellen”, zo legt teamarts Camiel Aldershof uit. “Michael kan nog niet optimaal zijn stuur vastpakken en remmen. We verwachten dat hij nog tien dagen nodig heeft. Dan is hij weer klaar om te koersen.”

Nico Denz

Chad Haga

Chris Hamilton

Jai Hindley

Wilco Kelderman

Florian Stork

Martijn Tusveld