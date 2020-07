Michael Kukrle beste vluchter in Dookoła Mazowsza vrijdag 17 juli 2020 om 17:31

De derde etappe van Dookoła Mazowsza (UCI 2.2) is gewonnen door Michael Kukrle. De Tsjechische coureur van het continentale Elkov-Kasper bleek na een rit van 170 kilometer met start en finish in Grodzisk Mazowiecki de beste vluchter.

De kopgroep van de dag was liefst zeventien man groot, maar de voorsprong liep nooit heel hoog op. De groep werd dan ook in het laatste wedstrijduur weer ingerekend. De samensmelting was het sein voor drie renners om ten aanval te trekken.

Michael Kukrle (Elkov-Kasper), Daniel Turek (Israel Cycling Academy) en Paweł Bernas (Mazowsze Serce Polski) vonden elkaar ruim twintig kilometer voor het einde. De drie werkten goed samen en hadden tien kilometer voor de meet anderhalve minuut voorsprong. Het peloton wist nog wat van die voorsprong af te snoepen, maar kwam uiteindelijk te laat.

Kukrle wist het vervolgens in de straten van Grodzisk Mazowiecki af te maken en zo de derde etappe op zijn naam te schrijven. Donderdag werd de korte tijdrit in de Poolse rittenkoers nog gewonnen door Felix Gross van de Duitse selectie. De openingsrit werd gestaakt na een ongeluk op het parcours met een motorrijder.