Merijn Zeeman: “Rohan Dennis is nog steeds underdog voor de eindzege”

Merijn Zeeman heeft op de site van Jumbo-Visma teruggeblikt op de derde etappe van de Ronde van Romandië, die gewonnen is door Patrick Bevin. Rohan Dennis, die de leider is in het algemeen klassement, legde beslag op de derde plaats. “Hij reed bijzonder knap vandaag.”

Zeeman begint met het ploegwerk van Jumbo-Visma in de verf te zetten. “Ze deden het fenomenaal. Michel Hessmann heeft weer een groot deel van de achtervolging voor zijn rekening genomen. Hij heeft er mede voor gezorgd dat de vlucht met enkele sterke renners weer teruggepakt is. Robert Gesink, Sepp Kuss en Steven hielden Dennis vervolgens goed van voren in de slotfase.”

“Dat Rohan vervolgens een goede sprint reed en enkele bonificatieseconden meepakte is bijzonder knap. Naar mijn mening is Rohan met het oog op wat gaat komen nog steeds een underdog in het klassement. Maar we staan er zeker goed voor”, aldus een voorzichtige Zeeman.

Zaterdag staat de koninginnenrit van de Ronde van Romandië op het programma. De renners krijgen in die rit vooral aan het einde van de etappe een zware finale voorgeschoteld. De laatste dertig kilometer loopt namelijk grotendeels bergop.