Merijn Zeeman: “Ik heb een sterke ploeg gezien in Romandië”

Jumbo-Visma heeft de donderdagetappe van de Ronde van Romandië tot een goed einde gebracht. In de rit van 168 kilometer rondom Échallens kwam de leiderstrui van Rohan Dennis geen moment in gevaar. Dat zag ook Merijn Zeeman, de ploegleider van dienst. “Ik heb een sterke ploeg gezien.”

Zeeman keek op de website van Jumbo-Visma met genoegdoening terug op de dag. “Het was goed voor ons dat er een kopgroep van vier wegreed. We kregen geen hulp met de controle vandaag, dus Michel Hessmann heeft de hele dag op kop gereden. In de finale nam INEOS Grenadiers het over. Op de laatste twee beklimmingen werd er flink versneld. Wij zijn toen met de ploeg rond Rohan gebleven tot de laatste kilometer.”

Dennis: “Ik hoop morgen weer een goede dag te hebben”

“Voor ons is de dag goed verlopen. Ik heb een sterke ploeg gezien”, concludeert Zeeman. Ook Dennis, die nog altijd aan de leiding gaat in het klassement, was na afloop zeer tevreden. “Het was een mooie dag. Michel (Hessmann, red.) was echt ontzettend sterk en heeft wel 120 kilometer op kop gereden. Hij was misschien wel te sterk, waardoor we geen hulp kregen van andere teams. Maar we snappen wel hoe het werkt”, klinkt het in gesprek met Cycling Pro Net.

Dennis hoopt ook morgen de leiderstrui met verve te verdedigen, als de renners een lastige heuvelrit krijgen voorgeschoteld van en naar Valbroye. “We hopen de trui ook morgen te behouden. Ik heb nog niet naar het parcours gekeken, maar ik denk dat we opnieuw een lastige sprintrit voor de wielen krijgen. Ik hoop morgen weer een goede dag te hebben. En als dat niet het geval is, hopen we gewoon de trui te behouden.”