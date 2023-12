zaterdag 16 december 2023 om 11:56

Merijn Zeeman begint podcast ‘Gamechangers’ samen met broer en tv-maker Thijs Zeeman

Merijn Zeeman gaat een eigen podcastserie maken. De sportief directeur van Jumbo-Visma doet dat samen met zijn broer en tv-maker Thijs Zeeman. De podcast heet ‘Gamechangers’ en gaat over mensen in de sportwereld ‘die het anders doen, die de status quo uitdagen en grenzen verleggen’.

“De afgelopen periode veel inspirerende coaches gesproken, waarbij we in gesprek zijn gegaan over de periodes waar ze hun sport veranderden”, vertelt Merijn Zeeman bij de presentatie van de podcastserie op sociale media. “Leerzaam, interessant en inspirerend.”

“Ze worden in eerste instantie vaak voor gek versleten, niet geloofd, maar staan áltijd aan de basis van grote successen”, voegt zijn broer Thijs Zeeman, bekend als presentator van SBS- en RTL-programma’s als Zeeman Confronteert! en Gestalkt, daar aan toe over de gasten in de uitzending.

De gebroeders Zeeman zaten afgelopen zomer al eens samen in het tv-programma De Avondetappe en Merijn heeft eerder dit jaar uitgebreid kunnen praten over het coachingsvak in de podcast ‘Met Open Vizier’ van voetbaltrainer Alex Pastoor. Daarin blikte hij onder meer terug over de werkwijze van de ploeg en de ploegleiding in de Vuelta a España.

Jacco Verhaeren

De eerste aflevering is nu te beluisteren en daarin is zwemcoach Jacco Verhaeren te gast. Niet geheel toevallig werd Verhaeren onlangs gepresenteerd door Jumbo-Visma (vanaf 2024 heet de ploeg Visma | Lease a Bike) als onderdeel van de performance staf voor het komende seizoen. Volgens Zeeman gaat dat om een nu nog ‘bescheiden’ samenwerking.

“Kennisdelen is de aanleiding”, vertelde Verhaeren. “Ik wil de wielersport beter leren kennen en zal mijn input geven over prestatieprocessen en trainingen. Ik zet me nog altijd honderd procent in voor de Franse zwemploeg in aanloop naar de Olympische Spelen, maar ik laat graag mijn licht schijnen over de huidige prestatieaanpak van Jumbo-Visma. Dat doe ik ‘met mijn zwembril op’. Wat zij ermee doen is vervolgens aan hen.”