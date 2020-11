Mentaliteitsverandering bij ÌNEOS Grenadiers: “Wil een ploeg waarin er écht wordt gekoerst”

Voor alle ploegen was het een vreemd jaar, zo ook voor INEOS Grenadiers. Het noopte mensen om anders te gaan denken. Zo ook INEOS Grenadiers-ploegbaas Dave Brailsford. In gesprek met CyclingTips laat hij namelijk weten dat ze het bij INEOS Grenadiers in de toekomst anders willen aanpakken. “We gaan in plaats van het team het individu voorop stellen.”

De trein van de formatie van Brailsford hield de Tour de France jarenlang in een greep. Ondanks het succes knaagde er iets bij Brailsford. “Toen we als ploeg begonnen met winnen realiseerde ik me al snel dat dit niet de meest leuke manier is om te winnen. Maar omdat je blijft winnen hink je op twee gedachten: blijf je zo doorgaan of moeten we iets veranderen?”

“Dit jaar heeft me aan het denken gezet”, vervolgt Brailsford. “Ik wil niets liever dan een ploeg creëren waarin er écht wordt gekoerst. Als ik het team verlaat, wil ik een ploeg achterlaten waar ik als negentienjarige van zou hebben gehouden: een coole wielerploeg.” De Britse teammanager wil het roer dan ook omgooien: “We gaan in plaats van het team het individu voorop stellen. Ik had niet gedacht dat ik dat ooit zou zeggen”, geeft Brailsford eerlijk toe.

Ondanks dat INEOS Grenadiers er niet in slaagde de Tour de France te winnen beleefde de ploeg toch een succesvol seizoen. Er werden twintig overwinningen geboekt, waaronder liefst zeven ritzeges en de eindoverwinning in de Giro d’Italia. Daarnaast werd Filippo Ganna wereldkampioen tijdrijden, won Michal Kwiatkowski een Touretappe en strandde Richard Carapaz op een zucht van de eindzege in de Vuelta a España.