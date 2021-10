Meerdere kneuzingen en hoofdblessure voor Cosnefroy na val in Lombardije

Benoît Cosnefroy heeft aan een valpartij in de Ronde van Lombardije meerdere kneuzingen en een lichte hoofdblessure overgehouden. De Fransman van AG2R Citroën kwam op hoge snelheid ten val in de afdaling van de Roncola en moest opgeven.

Cosnefroy was een van de schaduwfavorieten voor de overwinning na meerdere goede resultaten in het najaar, maar de 25-jarige renner kon zijn kansen dus niet verdedigen. De Fransman werd na zijn val afgevoerd naar het ziekenhuis en daar constateerden de artsen meerdere kneuzingen en oppervlakkige verwondingen aan beide ellebogen, handen en de linkerschouder.

Jaakko Hänninen

Verder heeft Cosnefroy last van een diepe wond aan de rechterelleboog en kampt hij met een lichte hoofblessure. Of de ploeg nog röntgenfoto’s laat nemen, is afhankelijk van het verdere herstel. Cosnefroy was overigens niet de enige renner van AG2R Citroën die zaterdag tegen de grond ging. De Finse klimmer Jaakko Hänninen moest nog eerder opgeven na een valpartij.

De 24-jarige Hänninen heeft net als Cosnefroy last van een hoofdblessure en heeft daarnaast zijn rechterhand gekneusd. De ploeg heeft ook röntgenfoto’s laten maken, aangezien men vreest voor een gebroken middenhandsbeentje. Verder heeft de klimmer last van schaafwonden aan de heup, knie en enkel.