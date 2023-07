Maximilian Schachmann boekt eerste zege in twee jaar tijd in etappe drie van Sibiu Tour

Maximilian Schachmann heeft in de Sibiu Tour de derde en zwaarste etappe van de rittenkoers op zijn naam geschreven. In de rit van 202 kilometer lang naar Păltiniș was hij de sterkste van de dag. Op de zware slotklim wist hij de andere favorieten voor te blijven en kwam hij solo over de finishlijn. Het betekent voor de Duitser zijn eerste zege sinds zijn winst op het Duitse kampioenschap op de weg van 2021.

De derde etappe van de Sibiu Tour in Roemenië beloofde een zware dag te worden voor de renners. De etappe voerde het peloton van Brezoi naar Păltiniș. De finishplaats lag op 1432 meter hoogte op de top van een klim van de A-categorie. Dit was echter niet het enige klimwerk van de dag. In totaal lagen vijf gecategoriseerde beklimmingen op de renners te wachten.

Grote groep rijdt weg

Na een dertigtal ‘vlakke’ kilometers doemde in de derde etappe al de eerste klim op. De klim naar Curmătura Vidruței (18,3 km aan 5,4%) werd als eerste aangedaan door een groep van negentien renners die was weggereden. Enkele opvallende namen waren Antti-Jussi Juntunen (ABLOC), Wesley Mol (BIKE AID), Daniel Turek (ATT Investments) en Alex Tolio (Green Project).

Deze laatstgenoemde stond het kortste in het algemeen klassement op 2 minuten en 25 seconden van de leider Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny). Al gauw pakten de leiders een voorsprong van een kleine drie minuten. De meest actieve vluchter was de Fin Juntunen. De renner van ABLOC kwam als eerste boven op de eerste vier cols van de dag, waardoor hij zichzelf verzekerde van de eindwinst in het bergklassement.

Schachmann de sterkste

Op de laatste klim wist de Belgische formatie de voorsprong flink te verkleinen. De kopgroep werd al snel gegrepen, waardoor het een strijd tussen de favorieten werd. Op vijf kilometer van de meet was het Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe) die een beslissende aanval wist te plaatsen. Waar de Duitser solo de dagzege pakte, was het Matteo Badilatti (Q36.5) die de leiding in het algemeen klassement overnam van Lennert Van Eetvelt.

The winner of #SibiuTour stage 3 is @MaxSchachmann! @MBadilatti takes the lead of the race #SibiuTour 📷 Focus Photos Agency pic.twitter.com/k9mMoo2Xb5 — Sibiu Cycling Tour (@SibiuTourEN) July 8, 2023