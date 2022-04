Maximilian Schachmann maakt rentree in Ronde van Romandië

Maximilian Schachmann maakt in de Ronde van Romandië zijn rentree in het peloton. De Duitse renner kwam sinds Parijs-Nice niet meer in actie om helemaal te herstellen van de naweeën van een coronabesmetting. Behalve Schachmann brengt BORA-hansgrohe ook Aleksandr Vlasov en Sergio Higuita aan de start van de Zwitserse etappekoers.

Voor Schachmann was het een seizoensstart om snel te vergeten. De 28-jarige Duitser liep in de winter COVID-19 op tijdens een trainingskamp op Mallorca, waardoor hij de Challenge Mallorca moest missen. Daardoor werd Parijs-Nice pas zijn eerste koers, maar vanwege een zware infectie moest hij na drie etappes de wedstrijd verlaten. Het herstel van zijn coronabesmetting duurde langer dan gedacht en ook de Ronde van Catalonië moest hij gedwongen aan zich voorbij laten gaan. Ondertussen is hij fit genoeg om zijn comeback te maken.

“Het was niet het voorjaar dat ik in januari verwachtte… Thuis zitten en op televisie kijken naar al die grote koersen”, schreef hij eerder deze week in een post op social media. “Toch is het soms het moment om dingen te accepteren die je niet kunt veranderen. Dus nam ik vrijaf om mijn lichaam tijd te geven om volledig te herstellen van het coronavirus. Eindelijk voel ik weer een beetje vooruitgang en het is gewoon ontzettend fijn om weer van een trainingsritje te genieten. Het seizoen is nog niet voorbij.”

BORA-hansgrohe brengt verder een sterke ploeg aan de start. Aleksandr Vlasov won dit seizoen de Ronde van Valencia en was derde in de Ronde van het Baskenland en vierde in de UAE Tour. Afgelopen week kwam hij als derde boven op de Muur van Hoei in de Waalse Pijl. Colombiaans kampioen Sergio Higuita schreef de Ronde van Catalonië op zijn naam en was zondag nog vijfde in Luik-Bastenaken-Luik, zijn beste resultaat in een van de vijf wielermonumenten in zijn carrière. Ook eindigde hij tiende in Strade Bianche.

De selectie wordt compleet gemaakt door de klimmers Felix Großschartner en Patrick Konrad, de voormalig skiër Anton Palzer en de beloftevolle Frederik Wandahl. De Ronde van Romandië duurt van 26 april tot en met 1 mei.