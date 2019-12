Beyer vervangt niet-fitte Torres in Zesdaagse Rotterdam maandag 30 december 2019 om 12:27

Albert Torres moet de Wooning Zesdaagse van Rotterdam noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. De Spanjaard is niet voldoende hersteld van een eerdere valpartij. Daarom verschijnt Maximilian Beyer aan de zijde van Sebastián Mora.

Torres reed de vorige vier edities steeds met Sebastián Mora, met wie hij het event in 2016 wist te winnen. Tijdens de Wereldbeker van Hongkong, begin deze maand, kwam de Spanjaard echter ongelukkig ten val en hoewel de schade in eerste instantie leek mee te vallen, kan hij pas sinds afgelopen weekend weer voorzichtig trainen. Wedstrijdleider Peter Schep: “Het is wel een kleine aderlating om een van je oud-kampioenen definitief te zien afvallen. We hebben het lang aangekeken, maar ondertussen ook gezocht naar een nieuwe maat voor Sebastían Mora.”

Die werd gevonden in Maximilian Beyer. Voor de Duitser wordt dit weliswaar pas zijn eerste optreden in Rotterdam, maar hij beschikt al wel over een schat aan ervaring in zowel het zesdaagse-circuit als de grote baan. Zo is hij de regerende Duitse kampioen op de scratch en de koppelkoers. Schep: “Een renner met duidelijke capaciteiten. Of hij een goede tandem zal vormen met Mora is te bezien. Ze zullen een avondje aan elkaar moeten wennen. Beyer is heel rap, dus een mooie combi met Mora. In ieder geval is hij gedreven om zich in Rotterdam te manifesteren.”

De 38e Wooning Zesdaagse wordt gehouden van 2 tot en met 7 januari.

Deelnemersveld 38e Wooning Zesdaagse

1. / Iljo Keisse – Niki Terpstra

2. / Kenny De Ketele – Robbe Ghys

3. / Roger Kluge – Theo Reinhardt

4. / Daniel Staniszewski – Wojciech Pszczolarski

5. / Lindsay De Vylder – Jules Hesters

6. / Jan-Willem van Schip – Moreno De Pauw

7. / Yoeri Havik – Wim Stroetinga

8. / Marc Hester – Oliver Wulff Frederiksen

9. / Jasper De Buyst – Tosh Van der Sande

10. / Maximilian Beyer – Sebastián Mora

11. / Ramon Sinkeldam – Maikel Zijlaard

12. / Jesper Asselman – Etienne van Empel

13. / Felix English – Marc Potts