Mauri Vansevenant na La Doyenne: “Nu tijd voor rust na een intensief voorjaar”

Tot aan de voet van de Roche-aux-Faucons ging Mauri Vansevenant gezwind mee in de kop van de koers. Op de helling zelf, zette hij zich op kant. Werk gedaan. “Dat Julian niet altijd reageerde? Logisch, dat kost alleen maar krachten. Ik was er om te anticiperen.”

Het was in de kilometers voor de Roche-aux-Faucons dat Vansevenant meeglipte in een elitegroepje met onder meer Adam Yates, Tadej Pogacar, Geoghegan Hart en Richard Carapaz. Van Alaphilippe was toen voorin geen sprake. Toen Carapaz uit dat groepje demarreerde, zagen we Vansevenant in beeld vooral praten met de volgwagen.

“Omdat ik niet echt het goede overzicht had”, verduidelijkte hij achteraf. “Ik wilde goed kunnen inschatten hoe de situatie was. Of ik moest reageren op die uitval. Maar ons doel was Julian afzetten aan de voet van de Roche-aux-Faucons en dat is goed gelukt. Dat Alaphilippe zich lang gedeisd hield? Natuurlijk, hij hoefde niet mee te gaan. Dat kost alleen maar krachten. Het was aan mij om te anticiperen en het tempo stil te leggen, zodat het opnieuw samenliep.”

Vansevenant zou in eerste instantie niet starten in Luik-Bastenaken-Luik, maar van start gaan in de Ronde van Romandië. Dat laatste doet hij nu niet. “Ik ga nu rusten. Ik voel dat het nodig is. Het was een intensief voorjaar, ik heb veel gekoerst en ben daarin overal tot het uiterste gegaan. Ik wil nu volledig herstellen om dan rustig toe te werken naar de zomer.”